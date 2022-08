Diretta sorteggi Europa League ore 13: come vederli in tv e in streaming

ISTANBUL (Turchia) - Oggi la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri scopriranno i nomi dei loro compagni di viaggio nella corsa in Europa League. A Istanbul vengono infatti sorteggiati gli accoppiamenti dei gironi, con le più forti tutte nella stessa fascia delle due romane, all'interno del "pot 1". La competizione comincerà ufficialmente giovedì 8 settembre, per arrivare ai primi verdetti il 3 novembre, a poco più di due settimane dal Mondiale in Qatar. La formula prevede che chi vince il gruppo va agli ottavi, mentre la seconda gioca lo spareggio con una delle terze di Champions e la terza scende in Conference.