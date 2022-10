Milinkovic delude, la Lazio di Sarri frena a Graz. Ronaldo a secco, lo United vince in rimonta

GRAZ (Austria) - La Lazio di Maurizio Sarri, che ha 'macchiato' il proprio cammino in Europa League iniziato con un convincente 4-2 inflitto al Feyenoord crollando clamorosamente 5-1 in Danimarca con il Midtjylland, non va oltre lo 0-0 in Austria contro lo Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi e sale così a quota quattro punti. Match equilibrato alla Merkur-Arena, con i biancocelesti che provano a pungere in avvio con Luis Alberto, ma lasciano via via campo ai padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Boving (fermato da un super intervento di Provedel), Horvat e, in apertura di ripresa, Affengruber. Sarri getta nella mischia Lazzari e Zaccagni nella speranza di dare una svolta ai suoi, ma con un Milinkovic in giornata 'no' - sostituito da Vecino al 63' - diventa tremendamente complicato produrre trame interessanti. Le azioni clou nascono dai piedi di un Pedro particolarmente ispirato, ma Immobile sciupa entrambe le occasioni create dallo spagnolo ex Roma. Nonostante un finale più incisivo, favorito da un vistoso calo dello Sturm in pressing e raddoppi e rimasto in dieci per l'espulsione di Gazibegovic, la Lazio non trova la giocata che le avrebbe permesso di regalarsi uno slancio importante nel gruppo F: Immobile illude i suoi siglando l'1-0 dopo aver scartato il portiere, ma il Var ne smorza l'esultanza.