Diretta Lazio-Sturm Graz ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Girone più che mai equilibrato quello della Lazio di Maurizio Sarri in Europa League . Quattro squadre a quattro punti, ecco perché la partita in casa con lo Sturm Graz - valida per la quarta giornata della fase a gironi - diventa decisiva ai fini della qualificazione. Lo sa bene il tecnico, che non intende certo sottovalutare gli avversari: "Sul piano fisico gli austriaci hanno fatto meglio di noi. E sono più forti del loro nome".

Lazio-Sturm Graz: streaming e diretta tv

La partita tra Lazio e Sturm Graz, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, si gioca alle 21 di stasera allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in tv e in streaming da Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252), da Dazn, da Now e in chiaro da TV8.