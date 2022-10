Europa League: l'Arsenal vince a Bodo, il Midtjylland aiuta la Lazio

BODO (Norvegia) - Quarta giornata di Europa League con l'Arsenal (che il 20/10 recupererà la sfida contro il Psv) rimanere imbattuto nel Gruppo A. I Gunners si sono imposti per 1-0 sul campo del Bodo/Glimt grazie alle rete di Bukayo Saka al 24' di rimanendo a punteggio pieno (9 punti). La Roma strappa un punto sul campo del Betis Siviglia e spera in un aiuto del'HJK, impegnato sul campo del Ludogorets, per tenere aperte le speranze qualificazione nel Gruppo C.