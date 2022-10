Diretta Betis-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SIVIGLIA (Spagna) - Serve una vittoria in Spagna alla Roma per non complicare ulteriormente il proprio girone di Europa League. I giallorossi sono attualmente fermi al terzo posto in classifica a soli 3 punti, con il Betis - vincitore nella sfida all'Olimpico della settimana scorsa - che invece conduce a quota 9 (e il Ludogorets secondo a 4). Mourinho dovrà fare i conti con molte assenze, come sottolineato in conferenza stampa: "Ho imparato ad accettare la realtà delle cose e la verità è una sola: esistono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I poveri giocano una volta a settimana, i ricchi possono giocare ogni giorno cambiando tutti i calciatori quando vogliono e i meno ricchi sono quelli più in difficoltà, perché giocano quanto i ricchi, ma con meno possibilità di cambiare e io sto vivendo quest'ultima situazione".