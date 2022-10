Antony, ma che fai? Il VIDEO del folle numero del talento del Manchester United

Il talento di Antony, esterno brasiliano del Manchester United classe 2000, è noto a tutti gli appassionati e con ogni probabilità si mostrerà anche ai prossimi Mondiali. Nel corso della partita di Europa League contro lo Sheriff, l'ex calciatore dell'Ajax ha fornito a tifosi e appassionati un ulteriore saggio delle sue qualità. Una giocata un po' fine a sé stessa che, malgrado sia stata eseguita sul risultato di 0-0 al minuto 38 della partita, può essere considerata dagli avversari come un'inutile provocazione. Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United ha criticato l'atteggiamento del suo calciatore: "Non ho problemi con le giocato fintanto che sono funzionali, ma chiedo di più da lui. Quando si fa un numero del genere, è bello finché è utile. Se non perdi la palla allora va bene, ma se è fine a sé stesso, dovrò correggerlo".