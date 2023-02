Juventus-Nantes, la scelte di Allegri per l’Europa League

TORINO - La classifica di Serie A è virtuale, anche se la Juventus si è avvicinata alla zona Europa con due vittorie consecutive in campionato. Ma la penalizzazione e gli sviluppi della giustizia sportiva rendono la corsa a un posto in Champions League un gigantesco punto interrogativo. C’è la Coppa Italia, che però conduce all’Europa League: tra i bianconeri e la fi nale c’è di mezzo la doppia sfida con l’Inter di aprile. Ma per andare in Champions (aspettando cosa deciderà la Uefa sulla posizione del club) la strada dritta è una sola, per quanto accidentata: vincere l’Europa League, competizione che rivede la Juventus protagonista dopo nove anni. Nel 2013/14 la corsa si era interrotta in semifinale, quando la squadra ai tempi guidata da Conte sbatté contro il muro alzato dal Benfica e mancò l’accesso alla finale, disputatasi allo Stadium di Torino.