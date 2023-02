Lazio-Cluj, Sarri su Conference League, Pellegrini e le condizioni di Immobile

"Pellegrini sta crescendo a livello di condizione fisica, gli ultimi test sono buoni. Non è ancora allineato, vediamo se domani potremo utilizzarlo per uno spezzone o meno". Lo ha detto Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga della Lazio col Cluj, valida per l'andata dello spareggio di Conference League. Su Immobile: "Non è soddisfatto, deve crescere di condizione fisica. Non ci si può allenare molto in questo periodo e ha bisogno di giocare. Ma non può fare due partite da 90' in tre giorni".