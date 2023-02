Diretta Salisburgo-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALISBURGO (AUSTRIA) - Dopo il pareggio per 1-1 in campionato al Via del Mare contro il Lecce, la Roma di José Mourinho è chiamata a rispondere presente nell'andata dei playoff di Europa League contro il Salisburgo in programma alla Red Bull Arena alle 18.45. Chi uscirà vincente dal doppio confronto - il ritorno si giocherà tra una settimana all'Olimpico - conquisterà il pass per gli ottavi di finale della competizione. La squadra austriaca, prima nel proprio campionato con sei punti di vantaggio sullo Sturm Graz dopo 17 giornate, è retrocessa dalla Champions League, dove nella fase a gironi è arrivata dietro a Chelsea e Milan. Primo confronto in competizioni europee tra il Salisburgo e la Roma. Quella giallorossa sarà l'ottava squadra italiana differente che gli austriaci affronteranno in Europa.