Diretta Roma-Salisburgo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 21, allo stadio Olimpico si gioca la gara di ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Salisburgo. Si riparte dall'1-0 della sfida d'andata di una settimana fa in Austria, quando una rete di Capaldo a 2 minuti dal 90' costrinse i giallorossi al ko regalando il primo round agli avversari. I giallorossi di José Mourinho sono chiamati dunque a ribaltare il risultato per strappare il pass per gli ottavi di finale e continuare il proprio percorso europeo. I capitolini stanno anche vivendo un buon momento e in campionato sono reduci da tre risultati utili consecutivi. Meglio ancora il percorso del Salisburgo, imbattuto da 16 turni e vittorioso nelle ultime cinque. La squadra di Jaissle in campionato non perde dal 30 luglio, seconda giornata, 2-1 in casa dello Sturm Graz, stessa formazione che ha estromesso la squadra della Red Bull ai quarti della coppa nazionale.