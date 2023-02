Nantes-Juve, Bremer: "All'andata era rigore". E il paragone con Gvardiol...

NANTES (Francia) - "È la più importane dell’anno. Dobbiamo approcciarla bene e fare una bella gara per passare il turno". A pochi istanti dal match tra Nantes e Juventus, valido per il ritorno dei play-off di Europa League, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore bianconero Gleison Bremer: "Loro verranno in pressing nel loro stadio, i loro tifosi sono caldi. Ma toccherà a noi fare una bella partita".