Juventus, Kostic: "Europa League obiettivo principale. Vlahovic deve solo sbloccarsi"

"Ho giocato tante volte contro il Friburgo in Bundesliga. È un avversario molto tosto, sono compatti e solidi. Domani dovremo controllare tutte le situazioni di gioco, sono bravi ad adattarsi a tutte le situazioni. Vincere l’Europa League è il nostro obiettivo principale, vogliamo arrivare più avanti possibile. Dobbiamo iniziare molto forte, a partire da domani, e poi andare di partita in partita". Lo ha dichiarato Filip Kostic in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League.