Diretta Juventus-Friburgo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus riceve il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in campionato sul campo della Roma e, con la penalizzazione di -15, sono settimi nella classifica di Serie A con 35 punti. La formazione tedesca ha pareggiato 0-0 sul campo del Monchengladbach nell'ultimo turno di Bundesliga ed è quarta in graduatoria a quota 42. "Serve una prestazione di squadra, con grande rispetto. E' importante vincere e cercare di non subire gol. Il Friburgo è una squadra forte fisicamente. Dobbiamo vincere in casa, tra Champions ed Europa League in casa finora abbiamo fatto solo una vittoria" ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida.