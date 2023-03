Diretta Friburgo-Juventus ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FRIBURGO (GERMANIA) - Alle ore 18.45, all'Europa-Park Stadion, la Juventus fa visita al Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall'1-0 della gara d'andata all'Allianz Stadium decisa dal colpo di testa di Angel Di Maria. I bianconeri di Massimiliano Allegri possono contare su due risultati su tre per strappare il pass per i quarti e in caso di sconfitta con una sola rete di differenza si andrà ai tempi supplementari (non vige più la regola del gol in trasferta che vale doppio). La Vecchia Signora deve fare i conti con diversi infortuni: Pogba dovrebbe rientrare dopo la pausa per le nazionali, mentre, come annunciato dallo stesso Allegri in conferenza stampa, Chiesa e Di Maria dovrebbero partire dalla panchina. Conquistare i quarti di Europa League sarebbe importantissimo anche in vista del big match in programma domenica alle 20.45 al Meazza contro i rivali di sempre, l'Inter. A tal proposito, i dati parlano chiaro e lasciano ben sperare: la Juventus, infatti, non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa Uefa ed Europa League in nove doppi confronti: l’ultimo risale alla semifinale di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund nel 1994/95.