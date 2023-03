FRIBURGO (Germania) - Raggiunta Friburgo con il resto della squadra, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenterà la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro i tedeschi del Nazionale azzurro Vincenzo Grifo in conferenza stampa, prevista alle ore 19.15. Si riparte dall'1-0 per i bianconeri dell'andata, frutto del gol di testa di Angel Di Maria.