Europa League: United, Feyenoord e Siviglia ai quarti!

Tanti gol e spettacolo nei primi match della serata che decreta i partecipanti ai quarti di finale di Europa League. Il Manchester United di Ten Hag gestisce senza problemi il 4-1 dell'andata contro il Betis e in Spagna archivia il discorso qualificazione vincendo 1-0 con il solito Rashford. Il Feyeenord, dopo il pareggio dell'andata, in casa si impone nettamente contro lo Shakhtar vincendo 7-1 grazie ai gol di Gimenez, Jahanbakhsh, Danilo e le doppiette di Kokcu e Idrissi. Rischia ma passa il Siviglia contro Fenerbahce: la rete di Valencia non basta ai turchi per ribaltare il 2-0 dell'andata.