Sporting, il ds Viana teme la Juve: "Hanno molta più esperienza di noi"

LISBONA (Portogallo) - "È un altro sorteggio in cui è uscita una squadra con molta esperienza in Europa, molto più di quanta ne abbiamo fatta noi negli ultimi anni. Hanno un'ottima squadra, ma noi possiamo avere le nostre chance". Lo ha dichiarato Hugo Viana , direttore sportivo dello Sporting Lisbona, commentando il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha abbinato i portoghesi alla Juventus.

Hugo Viana: "Juve-Sporting, i nostri tifosi avranno peso"

"Per quanto riguarda la prima partita in trasferta, credo che i nostri tifosi, come ieri a Londra contro l'Arsenal, avranno un peso nella partita. Conteremo sul loro supporto, i giocatori saranno all'altezza", conclude il direttore sportivo del club portoghese, prossimo avversario della Juventus in Europa League. Chi passerà il turno troverà di fronte la vincente di Manchester United-Siviglia.