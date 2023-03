Sorteggi Juve in Europa League: la diretta con Champions e Conference

NYON (SVIZZERA) - Archiviati gli ottavi di finale delle tre coppe europee, i riflettori sono ora tutti puntati su Nyon , Svizzera, dove si terrà il sorteggio dei quarti . Sei le squadre italiane ancora in corsa : Inter, Milan e Napoli in Champions League, Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Solo una formazioni del Belpaese è stata infatti eliminati agli ottavi: si tratta della Lazio di Maurizio Sarri, ko contro l’AZ Alkmaar sia all’Olimpico che all’AFAS Stadion, in entrambe le gare per 2-1.

10:45

Juventus, dalla Champions ai quarti di Europa League: il percorso

Un'altalena di emozioni il percorso europeo della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, era partita dalla Champions, ma dopo una fase a gironi molto deludente, chiusa al terzo posto del Gruppo H dietro Benfica e Psg con soli tre punti, frutto di cinque sconfitte e una sola vittoria (3-1 in casa contro il Maccabi Haifa), è "retrocessa" in Europa League. Il cammino nella seconda coppa europea è cominciato nei playoff contro il Nantes: 1-1 nel primo round all'Allianz Stadium e netto 3-0 in Francia con tripletta straordinaria di uno scatenato Angel Di Maria. Agli ottavi, l'urna di Nyon ha scelto il Friburgo per la Vecchia Signora che, senza grosse difficoltà, ha superato i tedeschi sia all'andata in casa (1-0 firmato ancora Di Maria) che al ritorno in Germania (2-0: Vlahovic su rigore e Chiesa).

10:25

Roma, dopo la Conference il sogno è l’Europa League

Dopo aver conquistato la Conference la scorsa stagione, la Roma ora sogna di vincere l'Europa League. I giallorossi di José Mourinho hanno avuto un andamento altalenante fin qui piazzandosi, con 10 punti, al secondo posto del Girone C alle spalle del Betis Siviglia (16). Nei playoff ecco il Red Bull Salisburgo, ribaltato nel ritorno all'Olimpico dopo il ko all'andata in Austria. Meno patemi agli ottavi, con il 2-0 tra le mura amiche che ha steso la Real Sociedad che, nel secondo round a San Sebastian, non è riuscita a sfondare il muro giallorosso e non è andata oltre lo 0-0.

10:12

Conference League, la Fiorentina vuole “imitare” la Roma

Con l'eliminazione della Lazio, la Fiorentina rimane l'unica rappresentante italiana in Conference League. La Viola sogna di emulare la Roma, vincitrice della prima edizione della competizione. La squadra di Vincenzo Italiano, nonostante i 13 punti conquistati, si è qualificata seconda nel Gruppo A alle spalle dell'Istanbul Basaksehir, pertanto ha dovuto affrontare i playoff, dove ha superato agevolmente il Braga vincendo sia all'andata in trasferta (4-0), che al ritorno all'Artemio Franchi (3-2). Stesso epilogo agli ottavi, dove l'urna di Nyon ha sorteggiato il Sivasspor: 1-0 all'andata in casa e netto 4-1 al ritorno in Turchia.

09:55

Dominio Italia in Champions League, tre squadre ai quarti: i precedenti

Inter, Milan e Napoli sono le squadre italiane che hanno strappato il pass per i quarti di finale di Champions League. Un risultato straordinario per il nostro campionato, ma non si tratta di un caso isolato: in altre tre occasioni, infatti, è successo che tra le migliori otto formazioni d’Europa ci fossero tre rappresentanti della Serie A. Successe nel 2003, 2005 e 2006, quando c’erano Milan, Inter e Juventus (ora in Europa League) a lottare per l’accesso alle semifinali. Nella prima occasione arrivaranno addirittura tutte e tre al penultimo atto, con i nerazzurri che poi persero l'euroderby contro il Diavolo e la Vecchia Signora che eliminò il Real Madrid. All'Old Trafford di Manchester finale tutta azzurra, con i rossoneri di Ancelotti che superarono i bianconeri di Lippi ai calci di rigore. Nel 2005 Juventus eliminata dal Liverpool e ancora derby europeo per Inter e Milan. Anche stavolta passano Shevchenko e compagni che poi, però, perderanno l'incredibile finale di Istanbul contro i Reds. Infine il 2006, anno d'oro per l'Italia che si laurea campione del mondo a Berlino il 9 luglio. Poche settimane prima, però, i club si giocano la Coppa dalle Grandi Orecchie. Inter e Juventus vanno fuori ai quarti rispettivamente contro Villarreal e Arsenal, il Milan supera il turno contro il Lione ma si ferma in semifinale nella doppia sfida contro il Barcellona che poi trionferà allo Stade de France di Parigi contro i Gunners.

09:40

È già Lazio-Roma: Mourinho commenta così l’eliminazione di Sarri

È già entrato in clima derby José Mourinho che, al termine della sfida contro la Real Sociedad, ha parlato dell’eliminazione della Lazio dalla Conference League, competizione vinta dalla Roma la scorsa stagione nella prima storica edizione. Scopri come lo Special One ha commentato l’eliminazione dei biancocelesti di Maurizio Sarri.

09:25

Lazio unica italiana eliminata agli ottavi: la delusione di Sarri

Delle sette squadre italiane qualificate agli ottavi di finale delle tre competizioni europee, solo la Lazio di Maurizio Sarri è stata eliminata, perdendo sia all'andata che al ritorno contro l'AZ Alkmaar. Grande delusione per il tecnico biancoceleste: ecco cosa ha detto

09:10

Champions League, Inter, Milan e Napoli ancora in corsa

L'Italia porta ben tre formazioni ai quarti di finale di Champions League: Inter, Milan e Napoli. Vediamo le altre cinque squadre che completano il tabellone

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Manchester City (ENG)

Milan (ITA)

Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

09:00

Europa League, Juventus e Roma: le possibili avversarie

Juventus e Roma attendono il nome delle proprie avversarie nei quarti di finale di Europa League: ecco le possibili insidie

Feyenoord (NED)

Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Manchester United (ENG)

Roma (ITA)

Siviglia (ESP)

Sporting Lisbona (POR)

Union Saint-Gilloise (BEL)