Sorteggio Champions Milan-Napoli, Pioli: "Si festeggia dopo le partite..."

MILANO - "Il sorteggio di Champions? Ci stavamo allenando. Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile. Siamo ai quarti, sono tutti forti. Vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan ". Così, alla vigilia della trasferta alla Dacia Arena con l'Udinese in campionato e subito dopo l'esito dell'urna di Nyon, che ha designato il derby italiano nei quarti di finale dell'ex Coppa dei Campioni, si è espresso in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli : "Saremo lì con merito, motivazione e ambizione: vogliamo passare il turno. Ho sentito Spalletti? Non credo che mi scriverà (sorride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui. Ci incontreremo prima in campionato. Il campionato è diverso dalla Champions. Ora pensiamo al campionato visto che arrivamo da una sconfitta e un pareggio. A Napoli hanno esultato per aver pescato il Milan? Io preferisco festeggiare sempre dopo e non prima delle partite. Si deve essere ambiziosi in Champions? Sì ma dobbiamo pensare prima a passare questo turno. La Champions è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo . Sappiamo che serviranno prestazioni di livello contro il Napoli, ma ora pensiamo solo alle prossime partite di campionato. Chi è più forte tra Leao e Kvaratskhelia? Difficile dirlo , hanno caratteristiche diverse. Saranno partite belle contro il Napoli tra due squadre forti".

Pioli su Udinese-Milan, Ibrahimovic e Leao

"Che partita sarà domani? Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica, gioca velocemente sugli attaccanti. Servirà grande determinazione. Conosciamo le caratteristiche dei difensori dell'Udinese che sono molto fisici. Noi metteremo in campo le nostre qualità per metterli in difficoltà. La squadra sta bene. Io devo mettere in campo sempre la squadra migliore. Domani dobbiamo vincere. Ibrahimovic? Sta bene. Quando abbiamo fatto la lista non era in grado di giocare, quindi è tranquillo. Ibra è Ibra, le vuole giocar tutte e aiutare i compagni. Può partire titolare? Sta bene, non ha ancora i 90' nelle gambe. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi. Leao si sta allenando molto bene, è sereno e determinato nel cercare di migliorare le proprie prestazioni. Sono sicuro che Leao è e rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva, anche perché, pur non segnando, tiene in apprensione le difese avversarie. Incide meno? Non ci interessa quello che dicono fuori da Milanello. A Leao consiglio di stare vicino a chi gli vuole bene, come succede qui a Milanello. Non è depresso, ma è determinato. Da lui ci si aspetta il gol, ma anche quando non fa gol fa giocate importanti per la squadra. Deve essere servito di più? Nelle ultime partite ha attaccato bene gli spazi e quindi, viste le sue qualità, andrebbe servito di più in quelle situazioni", prosegue Pioli.