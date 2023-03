Juve-Sporting, Pessotto: Hanno eliminato l'Arsenal, squadra da Champions

La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona ai quarti di Europa League . L'urna di Nyon , dopo aver sorteggiato Nantes ai playoff e Friburgo agli ottavi, ha riservato i portoghesi alla squadra di Allegri . Il sorteggio è stato commentato da Gianluca Pessotto , ex calciatore e attualmente direttore sportivo della Primavera bianconera: "Sarà una bella sfida contro un avversario forte che l'ha dimostrato anche ieri, eliminando l' Arsenal . Sarà una bella sfida. Anche lo Sporting è reduce da un girone di Champions andato così così, avrà voglia di far bene nella competizione come noi".

Pessotto: "Il ritorno dopo il ricorso? Sono stati bravi..."

Pessotto ha poi commentato la data del ritorno della sfida, il 20 aprile, il giorno dopo la decisione del Collegio di garanzia in merito alla questione plusvalenze: "Il ricorso? Sono stati bravi a non metterlo il giorno della gara (ride, ndr). La decisione non spetta a noi. Sia in caso positivo che negativo dobbiamo essere pronti a reagire. Speriamo di arrivare a questi appuntamenti importanti con l'organico al completo. La squadra puntava molto su Di Maria, Chiesa e Pogba. Per vari motivi non siamo mai riusciti ad averli tutti insieme, speriamo che nel finale di stagione riescano a dare il loro contributo. Lo Sporting è una squadra forte e giovane, anche se in campionato insegue il Benfica. Nel caso in cui riuscissimo a passare il turno, incontreremmo United o Siviglia. Il sorteggio è complicato, ma siamo la Juventus e abbiamo il dovere di lottare fino alla fine. Devono essere preoccupate anche le altre".