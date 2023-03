Date e orari Juve-Sporting Europa League: quando si gioca

L'urna di Nyon ha consegnato alla Juventus lo Sporting Lisbona . I bianconeri di Allegri , dopo aver eliminato Nantes e Friburgo , affronteranno i portoghesi di Amorim prima all' Allianz Stadium e poi in Portogallo . Nel caso in cui dovesse passare, la Vecchia Signora se la vedrà poi con la vincente di Manchester United-Siviglia. La Roma di José Mourinho pesca invece il Feyenoord , battuto in finale di Conference League lo scorso anno, ed eventualmente poi se la vedrà contro la vincente di Bayer Levekusen-Union Saint Gilloise .

Europa League, date e orari

Juventus-Sporting Lisbona si giocherà giovedì 13 aprile, mentre il match di ritorno avrà luogo il 20 aprile, come tutti gli altri match dei quarti. Per quanto riguarda gli orari, le sfide verranno divise tra le 18:45 e le 21. Per la Juve la data del ritorno non sarà una qualunque: il giorno prima è infatti attesa la risposta del Collegio di garanzia per quanto rigurda il caso plusvalenze, mentre il 23 aprile i bianconeri affronteranno il Napoli allo Stadium. Nel caso in cui i bianconeri avessero la meglio sui portoghesi, le semifinali sono previste per l'11 e il 18 maggio.