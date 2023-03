Pedro Goncalves, chi è la stella dello Sporting Lisbona che sfida la Juve

Goncalves, la gemma dello Sporting

Il "Pote" si è preso la sua rivincita. Era soprannominato così da giovane. Cosa vuol dire? Si tratta di una piccola pentola portoghese che ricordava il fisico un po' robusto di Goncalves. In una squadra come quella di Amorim che muove il pallone alla velocità di una squadra di rugby, ma utilizzando i piedi, la fantasia dell'ala emerge. Qualità, ma anche personalità: spesso è proprio lui a trascinare i compagni nei momenti difficili ed è il primo a rischiare la giocata, proprio come contro l'Arsenal. In stagione ha realizzato già 17 gol e 9 assist, un bottino di alto livello per un giocatore che ha come primo obiettivo quello di mandare in porta gli altri.

La storia di Goncalves è quella di un ragazzo umile e questo si nota in campo. Ha calciato i primi palloni Campo João de Oliveira, casa del Vidago. La mamma e il padre adottivo lavoravano nella lavanderia del club e così il portoghese ha avuto la possibilità di mettere in mostra la sua classe sin da piccolo. A 10 anni è passato al Chaves dove ha battuto tutti i record di gol. In una stagione ne ha segnati addirittura 72. A prendersi cura della sua crescita ci ha pensato Jorge Pires. Dopo qualche difficoltà e qualche "Erasmus" in giro per il mondo, vestendo le maglie del Valencia e del Wolverhampton, è al Famelicao che riesce nuovamente a giocare con tranquillità. Il suo ritorno in patria è avvenuto grazie ad uno dei suoi primi allenatori, Joao Pedro Sousa, che lo ha avuto al Braga. "Vuoi venire con me al Famelicao?", Goncalves accetta. Il resto è storia. Pedro segna sette gol in 40 partite, venendo nominato miglior "passatore" del campionato. Per lunghi tratti del campionato, grazie alle sue prodezze il piccolo club vola addirittura al primo posto, sopra le solite corazzate Benfica e Porto. Da mezzala viene spostato trequartista, una mossa che convince lo Sporting Lisbona a investire 6,5 milioni di euro per il 50% del cartellino. Dopo la cessione di Bruno Fernandes al Manchester United, Goncalves ha ricoperto la sua posizione in campo, facendolo egregiamente. Investire nel talento, è una cosa che ai portoghesi riesce bene. Soldi incassati e nuova gemma in squadra, una filosofia vincente. La Juve è avvisata.