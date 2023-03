Sporting, tutto sull’avversaria Juve: Ronaldo, il nuovo Messi e… Krasic

Quarto in campionato (dopo Benfica, Porto e Braga) e vittorioso a sorpresa agli ottavi di Europa League contro l’Arsenal: sarà lo Sporting Lisbona l’ostacolo di Allegri ai quarti di finale. Proprio come la Juventus , anche la squadra portoghese che ha lanciato Cristiano Ronaldo tra i grandi è una nobile decaduta dalla Champions League. Ha chiuso terzo il Gruppo D, quello di Tottenham (11), Eintracht (10) e Marsiglia (6). Il suo tecnico è Rubén Amorim , 38 anni, strappato ai rivali del Braga sotto pagamento di un indennizzo da 10 milioni di euro e riuscito a riportare la Liga Portugal a 19 anni di distanza dall’ultima volta. Nel suo palmarés con lo Sporting figurano anche due Coppe di Lega e una Supercoppa, vinta nel 2021 proprio sul Braga.

La stella è Pedro Gonçalves

Il marchio di fabbrica di Amorim, che ha in Jorge Jesus il proprio mentore, è il 3-4-3. Muro difensivo e tanta corsa sui due esterni, Ricardo Esgaio e Nuno Santos. La stella è Pedro Gonçalves, classe 1998, che in stagione si sta destreggiando sia come faro in mezzo al campo che come esterno d’attacco a sinistra: 17 i gol segnati nelle 39 partite fin qui disputate, 9 invece gli assist messi a referto. Per capire il tipo basta dare un’occhiata alla rete che s’è inventato nella serata di giovedì contro l’Arsenal, probabilmente già la più bella dell’intera edizione dell’Europa League: un eurogol da centrocampo che ha lasciato tutti a bocca aperta.