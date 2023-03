Juve-Sporting, clamoroso derby a casa Elkann tra Lapo e Joana!

Juventus, Sporting Club del Portogallo, CR7

Juventus e Sporting, di fronte per un posto in semifinale. Le due ex squadre di Cristiano Ronaldo, tra l’altro. E sui cinguettii i post più disparati inseguono il nipote dell’Avvocato. «Questo sono io a casa», un Lapo disperato che non sa a che santo votarsi. In effetti, Joana e i due figli vincono, sono la maggioranza. «Saranno settimane dure per me - scrive Lapo - con il sorriso a trecentosessanta gradi - Giornate dure a casa. Non cercatemi fra il 13 e il 20 aprile. Giorni difficili tra le mura domestiche. Fino alla fine, forza Juventus…». E la partita più lunga è già cominciata, sentendo a tavola quello «Sporting, Sporting» a tutto volume nelle orecchie….