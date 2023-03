Juve-Sporting, i precedenti in Champions da Higuain a Mandzukic

La Juventus tornerà in Portogallo per la seconda volta in stagione. Questa volta, però, la competizione non sarà la Champions League e l'avversario non sarà il Benfica (che ora ospiterà l'Inter ai quarti), ma lo Sporting Lisbona nel doppio confronto valido per l'accesso alle semifinali di Europa League. La squadra di Amorim è attualmente quarta nel campionato portoghese ed è uscita ai gironi di Champions come i bianconeri. Per quanto riguarda i precedenti in competizioni ufficiali, i bianconeri hanno affrontato lo Sporting solo in un doppio confronto ai gironi di Champions League.