Pogba, la vicenda dell'estorsione e gli infortuni. Juve unica salvezza

TORINO - (e.e.) Il Polpo è così, allegro e triste al tempo stesso. Perché un'annata del genere non se l'aspettava di certo (e non se lo aspettavano alla Juventus, ovvio). Ci ha messo del suo, Paul Pogba, non facendosi operare subito al ginocchio. Poi, però, è stato tutto un disastro, tra intervento, terapia, recupero, altri stop e altri recuperi. Adesso, pochi minuti alla volta, entra in clima, con l'Europa League alle porte.