Mourinho, conferenza Roma-Feyenoord: "Dybala non so se giocherà"

Alla vigilia di Roma-Feyenoord , valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League , José Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Si riparte dall'1-0 in favore degli olandesi maturato in occasione della gara di andata .

Roma-Feyenoord, le parole di Mourinho

José Mourinho ha analizzato la prossima sfida: "Dobbiamo fare due gol per batterli. Non importa come o quando conta soltanto andare in campo con la voglia di segnare due reti più di loro. Dobbiamo essere più bravi sottoporta, ma non sono preoccupato perché sappiamo come si fa".

Sui singoli: "Dybala? Non so se può giocare dal primo minuto. Ho lasciato a Paulo altre 24 ore per capire se potrà essere della partita. Faremo una rifinitura più intensa e vedremo se potrà giocare. Abraham? Sta sempre bene. Io lo vedo così poi a volte segna e altre no. Le alternative sono importanti anche perché impossibile far giocare sempre gli stessi. Llorente e Bove hanno bisogno di crescere. Il primo è arrivato e ha dovuto integrarsi con il nostro metodo di lavoro, il secondo sta facendo esperienza".