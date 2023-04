Sporting-Juve, i convocati di Allegri: due recuperi, assente Kean

La Juventus gioca domani in Portogallo sul campo dello Sporting Lisbona per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri devono difendere il successo di 1-0 ottenuto nella partita di andata a Torino per conquistare la qualificazione in semifinale. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per l'incontro in Portogallo: assente Kean ma ci sono due recuperi rispetto alla sfida di campionato con il Sassuolo (De Sciglio e Alex Sandro).