Juve, a Lisbona urgono risveglio muscolare e risveglio mentale

Risveglio muscolare e risveglio mentale per la Juventus , attesa da un impegno a Lisbona che sentenzierà sul passaggio alle semifinali di Europa League. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata, è vero, ma alla Juventus servirà tutt'altra prova rispetto a quella inscenata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E, in parte, anche rispetto alla gara di una settimana fa allo Stadium, quando di fronte allo Sporting il risultato era stata l'unica cosa da salvare davvero.

Lo psicologo Allegri, insomma, dovrà ancora una volta dare prova delle sue capacità di gestore delle forze e dell'emotività del gruppo. La spina, nell'ultima uscita, era evidentemente spenta. Tocca riaccendere la luce e, per farlo, Max ha bisogno dei suoi interpreti migliori. Per continuare la cavalcata in Europa, che può valere anche l'accesso al teatro internazionale della prossima stagione, con sullo sfondo i verdetti sulla penalizzazione di 15 punti in campionato che sono attesi da Roma... proprio alla vigilia del fischio d'inizio in Portogallo.