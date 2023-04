Sporting-Juve, Allegri in conferenza stampa: la diretta

LISBONA (Portogallo) - Dopo la vittoria dell'andata firmata Gatti, la Juventus si prepara per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. Alla vigilia del match parla il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che in conferenza stampa presenta la delicata sfida contro la formazione di Amorim. In palio un posto in semifinale dove ci sarà da affrontare una tra Siviglia e Manchester United, l'obiettivo arrivare alla finale di Budaspet per porvare a conquistare il titolo.