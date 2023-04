Mourinho: "Dybala qui ha ritrovato la gioia". E poi sui punti alla Juve...

ROMA - Josè Mourinho ha commentato ai microfoni di Sky il passaggio del turno contro il Feyenoord e l'accesso alle semifinali di Europa League dove affronterà il Bayer Leverkusen. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Secondo me abbiamo giocato benissimo in una partita difficile. La situazione Dybala gioca o no non ha aiutato la preparazione alla partita. L’infortunio di Wijnaldum non ha aiutato a gestire la partita perché mi ha mangiato un’opportunità di cambio. Io sapevo che per mettere Paulo dentro dovevo avere un altro cambio ne caso in cui non ce l’avesse fatta. Io ho tanti capelli bianchi, l’altro (Slot, ndr) è un pelatone: ho fatto più di 100 partite nelle competizioni europee e ho visto di tutto. Avevo detto ai ragazzi che oggi sarebbe stato diverso, che non sarebbe stato come contro il Bodo, non saremmo riusciti a vincere subito". Poi arriva la frecciata all'ex giallorosso di Bari Vecchia: “In studio non c’è Cassano?".

Mourinho su Dybala e sui 15 punti ridati alla Juve Il tecnico portoghese si è espresso così sul momento di Dybala, decisivo con la rete del 2-1 che ha portato la gara ai supplementari: “A me sembrava che Dybala cercasse la gioia persa e qui l’ha trovata nel gruppo, nell’allenatore, nel pubblico che lo ama, in campo con altri grandi giocatori di leadership come Lorenzo, Bryan e Mancini. Lui è un bravo ragazzo. Lui in campo ha rischiato. Io gli ho dato la libertà di entrare e di poter uscire dopo due minuti. Alla fine ha fatto 30 di supplementari più 25 prima e mi sembra che ha finito bene". Poi sulla sentenza che ha restituito i punti alla Juve ha aggiunto: "La decisione di oggi sulla Juventus? Non mi dice niente, sono in Italia da 4 anni. La sentenza è uscita alle 18:00, pensavo uscisse alle 21:00 ma per me non cambia niente. I 15 punti alla Juve sono stati restituiti già tre mesi fa…".

Mourinho sul rinnovo con la Roma Il tecnico portoghese è tornato anche sull'argomento del rinnovo contrattuale con la Roma: "Sono felice qui, non posso nasconderlo. Sono felice perché mi piace la gente, piaccio alla gente, ho la sensazione che a Trigoria sia rispettato da tutti e rispetti tutti. Ho un buon rapporto con la proprietà, se dico una cosa diversa la accettano con rispetto, ho un rapporto positivo con Tiago Pinto. I giocatori sono fantastici, ho un'empatia tremenda con tutti loro. Non posso dire che sono come i miei figli, amo tanto José e Matilda, però sono quasi dei figli. Sono felice qui, qualche volta esterno le mie frustrazioni, penso di avere ambiziosi diverse ma vediamo, oggi sono veramente felice e lavoro per la gente. Ho visto la gioia tremenda nella gente".

© RIPRODUZIONE RISERVATA