Siviglia, infortunio per Marcao: Juventus a rischio

SIVIGLIA (Spagna) - Potrebbe non esserci il difensore brasiliano Marcao nella sfida tra il Siviglia e la Juventus in semifinale di Europa League . Il giocatore, che ha riportato un infortunio nel match contro il Manchester United, dovrà infatti restare ai box per un periodo di tempo ancora indefinito.

Marcao, il comunicato del club

A spiegarlo è stato lo staff medico del club spagnolo con un comunicato pubblicato sul sito internet ufficiale: "Marcao, che giovedì scorso ha dovuto chiedere il cambio per un fastidio contro il Manchester United, presenta, secondo lo staff medico del club, una lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso della gamba destra. A tal proposito si segnala che il tendine del bicipite femorale operato quattro mesi fa non ha subito alcun danno. Non ci sarà un termine fisso per il ritorno alle competizioni e si procederà alla sua riabilitazione a seconda dell'evoluzione".