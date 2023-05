Juventus-Siviglia, arbitro Siebert: i precedenti, Villarreal e Ferencvaros

Roma-Leverkusen ad Oliver

Sarà Michael Oliver a dirigere giovedì sera all'Olimpico, alle 21, l'andata della semifinale di Europa League fra Roma e Bayer Leverkusen. Ricordato per il ritorno di Real-Juve del 2018, con quel rigore in extremis che fece infuriare Buffon, Oliver non ha mai incrociato i giallorossi. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 5 vittorie in Champions (Juve-Sporting 2-1, Real-Juve 1-3, Atalanta-Valencia 4-1, Lazio-Zenit 3-1, Benfica-Inter 0-2), due pareggi in Europa League (Galatasaray-Lazio 1-1, Lipsia-Atalanta 1-1) e due sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2 in Europa League e Feyenoord-Napoli 2-1 in Champions).