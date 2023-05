Diretta Roma-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - All'Olimpico è il momento della semifinale d'andata di Europa League tra la Roma e il Bayer Leverkusen. Una sfida, per la stagione, definita "chiave" da Josè Mourinho, per questo nei prossimi 180 minuti la sua squadra farà all-in sull’Europa e non solo per conquistare il secondo trofeo in due anni di gestione del portoghese, ma anche per continuare a coltivare il sogno Champions, ai limiti dell’impraticabilità in campionato.