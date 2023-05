Moviola Juventus-Siviglia: Badé-Rabiot, rigore netto e Var che dorme

Al 4’ Gudelj resta a terra dopo uno scontro con Vlahovic : il bianconero allarga il braccio per difendere la palla e lo colpisce involontariamente. Giusto lasciar correre. Al 9’ protesta Rabiot per una spintarella di Acuna mentre stava saltando in area spagnola: tocco di mestiere, poco per essere punito. Ammonito al 43’ Rabiot a gamba tesa su Fernando: giallo che può starci. E ci stava la punizione per fallo fuori area di Acuna su Di Maria al 46’. Al 3’ st sarebbe da giallo anche Rakitic su Chiesa, Siebert sorvola. Così come sul fallo di Oliver Torres su Cuadrado al 4’ e sulla trattenuta di Acuna su Di Maria al 7’, entrambi da ammonizione.

Rabiot, il Var non interviene!

Giallo che i giocatori del Siviglia chiedono per una gomitata di Iling su Montiel al 18’: il bianconero si appoggia per liberarsi, c’è il fallo ma non il giallo. Giallo che arriva ineccepibile per Rakitic al 26’: plateale trattenuta su Cuadrado. Visto il metro è invece severa l’ammonizione a Locatelli per il fallo su Gomez al 32’, meritate quelle a Chiesa per fallo su Rakitic al 34’ e a Badé al 37’ (su Rabiot). Al 40’ su cross di Cuadrado Badé a gamba tesa colpisce la gamba destra di Rabiot in area: il francese calcia un attimo prima, ma l’intervento è falloso e lo disturba. Da rigore, ma Siebert non interviene e il Var nemmeno.