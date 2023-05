Bade-Rabiot, per l'arbitro di Juve-Siviglia tutto ok. Neanche check Var

Incredibile decisione arbitrale nel finale di Juventus - Siviglia . La squadra di Allegri , sotto 0-1 al primo tempo contro gli spagnoli di Mendilibar , nella seconda frazione di gara ha riaddrizzato il risultato all'ultimo secondo grazie alla rete di Federico Gatti , già in gol nel match d'andata contro lo Sporting Lisbona . Pochi minuti prima, all'86', Rabiot è entrato in area di rigore cercando di raccogliere un cross proveniente dal lato destro del campo.

Juve-Siviglia, il contrasto tra Bade e Rabiot

Al momento dell'impatto con il pallone, però, il centrocampista francese ha trovato l'opposizione di Bade che gli ha impedito di concludere in porta. Rabiot è rimasto a terra per qualche minuto, ma l'arbitro Siebert, dopo una discutibile gestione dei cartellini durante tutta la partita, non ha considerato falloso l'intervento del difensore del Siviglia. Inoltre non è intervenuto neanche il Var, che ha considerato l'episodio nemmeno rivedibile al monitor. Tra le altre cose, Siebert non ha concesso neanche calcio d'angolo per la Juve: se il pallone è stato toccato da Rabiot, vorrebbe dunque dire che l'intervento di Bade è stato interamente sul centrocampista bianconero. Le immagini della gamba del francese di Allegri dopo il contrasto sono inquietanti.