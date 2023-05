Europa League, Siviglia-Juve: per Allegri le carte Gatti e Milik

TORINO - La Juventus prepara il ritorno della semifinale di Europa League sotto la pioggia a Torino per l’ultimo allenamento prima della partenza per Siviglia prevista a metà pomeriggio. Questa sera poi consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia del match direttamente in Spagna con a fianco un giocatore bianconero.

Il discorso di Allegri alla squadra

Juventus, Allegri e le varianti per Siviglia

C’è grande curiosità per capire chi scenderà in campo come titolare e la sensazione è che Il tecnico si affiderà al collaudato 3-5-1-1. Due al momento le possibili varianti rispetto alla squadra tradizionale ovvero Gatti al posto di Alex Sandro e Milik al posto di Vlahovic ma si tratta solo di supposizioni. In realtà Allegri sceglierà e scioglierà i dubbi solo domani pomeriggio.

Gatti finisce nel torello: la reazione