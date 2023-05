Juve, Allegri carica la squadra: il discorso prima della rifinitura

La Juve riparte dall’1-1 dell’andata all'Allianz Stadium e dal gol di Gatti all’ultimo minuto. Al Ramon Sanchez-Pizjuan domani sera ci sarà l’attesissima sfida di ritorno della semifinale di Europa League tra il Siviglia e la squadra Allegri. I bianconeri non avranno a disposizione Pogba, che è stato costretto a fermarsi di nuovo dopo l’infortunio rimediato contro la Cremonese. Prima di partire per la Spagna, rifinitura mattutina alla Continassa, mentre Max parlerà in conferenza stampa alle 19:40.