Morata esclusivo: “Juve, vinci per Pogba!”

Cannoniere dell’Atlético Madrid con 13 gol (e 2 assist) che lo collocano attualmente al quinto posto nella classifica marcatori della Liga, l’ex juventino Álvaro Borja Morata, 30 anni, si appresta a seguire domani sera in tv i suoi amici ed ex compagni bianconeri impegnati a Siviglia nel ritorno delle semifinali di Europa League. Il centravanti madrileno dei “colchoneros” ha trascorso quattro stagioni a Torino agli ordini di Allegri in due periodi biennali: dal 2014 al 2016 e dal 2020 alla scorsa estate conquistando due scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe di Lega. Tanti ricordi e molte emozioni lo legano alla Vecchia Signora, che gli è rimasta profondamente nel cuore. Fra l’altro proprio durante la sua prima avventura nel capoluogo piemontese “El Ariete” ha conosciuto la futura moglie Alice Campello, “influencer” mestrina, mamma dei loro 4 bambini cui sono stati imposti nomi italianissimi: i gemelli Leonardo (come Bonucci... ) e Alessandro (come Del Piero...), Edoardo (nato a Torino) e la piccola Bella di appena 4 mesi.