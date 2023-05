Pogba al J Medical per gli esami dopo l'infortunio: tutti gli aggiornamenti

Giornata di esami per Paul Pogba al J Medical per capire l'entità dell' infortunio rimediato nella partita di campionato tra Juventus e Cremonese . Durante il primo tempo della sfida all'Allianz Stadium, il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare al quadricipite sinistro e ha lasciato il posto a Milik .

Infortunio Pogba, stagione da incubo

Per Pogba è davvero una stagione sfortunata. L'ex Manchester United era alla sua prima da titolare da quando è tornato a Torino la scorsa estate e si è fatto male dopo venti minuti dal fischio d'inizio, lasciando il campo in lacrime. Ora, c'è grande attesa per l'esito dei controlli al J Medical e per i tempi di recupero.