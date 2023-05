Mendilibar avvisa la Juve: "La semplicità porta risultati". E sull'arbitro...

Mendilibar verso la Juventus

Mendilibar ha parlato poi della designazione dell'arbitro olandese Danny Makkelie: "Non so chi sia, so che ci arbitra e non andrò a guardare adesso come arbitra". Preferisce concentrarsi sul suo lavoro, l'allenatore del Siviglia, quello che ha portato ottimi risultati dal momento del suo arrivo: "I giocatori hanno visto che la semplicità spesso può portare a risultati. È stata una stagione complicata, non è stato facile per il club". Che dopo la Juventus - match per il quale ha recuperato Suso e Ocampos - dovrà affrontare il Betis nel derby: "Tutte le gare hanno la stessa importanza per me. La formazione? Domani saprete la formazione. Tutti vorranno essere titolari per giocare quindi dovrò scegliere. Ho qualche dubbio, ma me la dovrò giocare. Bade? Vedremo come sta, non so ancora chi giocherà".