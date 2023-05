Siviglia-Juve a Makkelie: tre gol tolti a Morata e rete fantasma di Ronaldo

TORINO - Sarà l'olandese Danny Makkelie il direttore di gara del ritorno della semifinale di Europa League tra Siviglia e Juventus. Questa la designazione per il match da dentro o fuori per gli uomini di Allegri, ad assisterlo i connazionali Steegstra e de Vries, al Var van Boekel, all'Avar Rob Dieperink e quarto uomo il serbo Jovanovic. Il fischietto 40enne era salito alla ribalta per il gol fantasma non convalidato a Cristiano Ronaldo con il Portogallo durante le qualificazioni al Mondiale di Qatar, errore per il quale erano arrivate subito le scuse nello spogliatoio della nazionale lusitana.