Siviglia, Suso: "Conosco la Juve, giocherà in contropiede"

"Sto bene, ho lavorato molto in queste due settimane più del solito. È una partita importante, bellissima dopo l'anno che abbiamo passato". Lo ha dichiarato Suso , in conferenza stampa con Mendilibar , alla vigilia della partita di Europa League contro la Juventus . Spagnoli e bianconeri si affrontano nella semifinale di ritorno dopo l'1-1 dell'andata a Torino. L'ex Milan ha spiegato: "Siamo concentrati sulla gara di domani e da venerdì inizieremo a pensare al derby. Minutaggio? Ho forzato per accelerare il recupero, ma non è la prima volta. Non ho 90 minuti nelle gambe, ma sto bene e la cosa importante è che posso aiutare".

Siviglia-Juve, Suso in conferenza stampa

Sulla partita di andata contro la Juventus: "Ce la siamo giocata bene. Peccato per il gol preso all'ultimo minuto, ma domani ricominciamo da zero e dobbiamo seguire la nostra filosofia". Poi, sui bianconeri: "La Juve vanta giocatori molto forti. Viene da tanti anni di lavoro con mister Allegri e domani ci aspetta quindi un'altra partita dura. I bianconeri proveranno a colpirci in contropiede". Sull'Europa League: "Ne ho vinta una il primo anno che sono arrivato qui. Per come è andata la stagione la semifinale di Europa League è una partita molto bella, ci godiamo il gruppo e la nostra gente. Ci siamo tolti un peso di dosso, adesso abbiamo fiducia". Infine, Suso ha concluso: "Io ho giocato diverse gare contro la Juventus, il loro allenatore ha le idee chiare. Loro in un modo o in un altro, se la giocano sempre".