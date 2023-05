Xabi Alonso, conferenza Bayer-Roma: "Mourinho maestro, ma non avrò amici"

LEVERKUSEN (Germania) - "La partita è stata molto combattuta a Roma, ce lo aspettiamo anche domani. Sento l'energia e l'umore della squadra: daremo tutto fino all'ultimo secondo perché abbiamo la possibilità di arrivare in finale". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bayer Leverkusen-Roma, match valido per le semifinali di ritorno di Europa League, il tecnico dei tedeschi Xabi Alonso è intervenuto in conferenza stampa: "Le esperienze dell'andata ci aiuteranno. Ci vuole equilibrio tra intensità, passione e buona difesa. La Roma è forte, ma se diamo il massimo nel nostro stadio con i nostri tifosi, ce la possiamo fare. Siamo contenti di essere arrivati in semifinale, ma vogliamo di più".