Siviglia-Juve, Ocampos pronto a colpire: birra, tunnel e curve

El Esturión è pronto a rientrare. Scalpita, anzi guizza. Lo “Storione”, soprannome della 28enne ala argentina Lucas Ariel Ocampos , è l’attaccante del Siviglia che nella semifinale d’andata a Torino ha fatto impazzire uno svigorito Alex Sandro . Insidioso sin dalle prime battute di gioco, ha regalato al bomber En-Nesyri un assist al bacio per il gol d’apertura, ma poco dopo la mezz’ora è stato costretto a lasciare il terreno dell’Allianz Stadium a causa di un risentimento all’adduttore. Situazione per certi versi paragonabile a quella del portoghese Leão, rientrato nel ritorno dell’Euroderby di San Siro dopo essere uscito per infortunio muscolare all’11’ di Milan-Lazio. «È solo un problemino», ha sminuito il tecnico Mendilibar che non lo ha convocato per la gara di Liga vinta domenica a Valladolid. La sua presenza contro la Juve è di fondamentale importanza: il suo apporto fisico (188 centimetri per 84 chili), i dribbling spiazzanti, le sue giocate estrose e imprevedibili costituiscono un importante “grimaldello” offensivo per i biancorossi.

Il tunnel ad Almeyda

Il ragazzo nativo di Quilmes (sobborgo di Buenos Aires dove hanno sede gli stabilimenti della birra omonima, la più famosa in Argentina) sta attraversando un momento di forma brillante. Fatto non propriamente normale per lui, capace d’illuminare e decidere da solo una partita, ma poi di spegnersi e auto-oscurarsi. Rendimento altalenante, intermittente, discontinuo. Chiaroscurale. Eppure straboccante di talento e creatività (10 presenze e 2 gol con l’Argentina, però in Qatar non c’era). Dal River Plate al Monaco, dal Marsiglia al Genoa, dal Milan all’Ajax e finalmente al Siviglia dove ha trovato la scarpa giusta per il suo piede (due anni fa 17 gol e 5 assist complessivi). Tutto cominciò quando l’allora 17enne Ocampos, tesserato per le giovanili del River, disputò un’amichevole in famiglia contro la prima squadra dei “Millonarios”. Dopo pochi minuti ridicolizzò con un tunnel nientemeno che la “gloria” Almeyda, il quale pochi mesi dopo divenne allenatore del River e chiamò subito Lucas ai suoi ordini.