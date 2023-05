Europa League: Mourinho e Siviglia, comunque vada, sarà una prima

Siviglia-Roma, finale storica: il motivo

Il Siviglia ha disputato nella sua storia 6 finali europee, non perdenone nemmeno una. Ma nella sua carriera anche il tecnico della Roma, José Mourinho, ha preso parte a 5 finali senza mai uscire sconfitto. Per quanto riguarda i biancorossi, hanno trionfato in due edizioni consecutive di Coppa Uefa (2006 e 2007, battendo rispettivamente 4-0 il Middlesbrough e 3-5 l'Espanyol ai calci di rigore) e in quattro di Europa League (nel 2014 battuto il Benfica ai rigori, un anno dopo il successo per 2-3 sul Dnipro, nel 2016 la prestigiosa vittoria per 1-3 sul Liverpool e nel 2020 il 3-2 ai danni dell'Inter). Lo stesso Mourinho ha portato in bacheca le sue prime due coppe europee in due anni consecutivi. Prima la Coppa Uefa con il Porto nel 2003 vinta per 2-3 ai danni del Celtic ai tempi supplementari (coincidenza, partita giocata proprio a Siviglia); poi, sempre con i Dragoes, l'anno successivo l'incredibile successo in Champions League contro il Monaco per 0-3. Nel 2010 la vittoria, ancora in Champions, con l'Inter contro il Bayern Monaco. Nuovo trionfo europeo nel 2017, vincendo l'Europa League con il Manchester United in una finale senza storia contro l'Ajax. Infine, nella passata stagione ha portato in dote alla Roma la prima coppa europea vincendo la Conference League contro il Feyenoord. Mourinho, tra l'altro, è ad oggi l'unico allenatore ad aver vinto Champions, Europa League e Conference. Chiunque uscirà sconfitto da Budapest questa sera, dunque, perderà un prezioso primato.