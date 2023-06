Siviglia-Roma, gol e highlights della finale di Europa League

Alla Puskas Arena di Budapest è andata in scena la finale di Europa League fra Siviglia e Roma. I giallorossi di Mourinho recuperano Dybala, che parte titolare dopo lo scetticismo dei giorni scorsi, venendo subito ripagati al minuto 34 con l'argentino che trasforma al meglio una verticalizzazione di Mancini, sbloccando la sfida e portando avanti i capitolini. Nella ripresa però, dopo neanche 10 minuti, gli spagnoli riescono a pareggiare con una sfortunata autorete di Mancini, che devia con il ginocchio sinistro la sfera nella propria porta, dopo un cross insidioso di Jesus Navas. La partita continua ai tempi supplementari, ma il risultato rimane invariato, e per decretare la vincitrice servono i calci di rigore. Dagli 11 metri però, gli spagnoli fanno sempre centro, mentre i giallorossi ne sbagliano due, con Mancini che si fa parare il tiro da Bono e Ibanez che colpisce il palo sinistro; regalando così il settimo trofeo agli andalusi. A fine partita c'è spazio anche per le lacrime di Paulo Dybala, straziato dalla sconfitta, la seconda su due dopo quella a Cardiff in finale di Champions contro il Real Madrid con la maglia della Juventus. Ecco tutte le azioni della finale di Budapest.