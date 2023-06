"Mourinho orribile", in Inghilterra bufera sul tecnico dopo Siviglia-Roma

Non solo in Italia e in Spagna, le parole al vetriolo di José Mourinho contro la terna arbitrale di Siviglia-Roma, finale di Europa League vinta dagli andalusi dopo i calci di rigore, sta facendo discutere anche in Inghilterra. "Orribile" è l'aggettivo più forte con cui è stato guidicata la condotta dell'allenatore portoghese.

Siviglia-Roma, Mourinho furioso e criticato da McManaman Un etichetta di certo non lusignhiera quella affibiata allo Special One dall'ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid Steve McManaman, che ha commentato la partita per la BBC: "Il comportamento e gli atteggiamenti di entrambe le panchine sono stati terribili per tutta la partita, mi è dispiaciuto soprattutto per il quarto uomo (l'inglese Michael Oliver, ndr)".

Europa League, la BBC: "Siviglia-Roma una delle finali più indisciplinate" L'arbitro britannico Anthony Taylor nel mirino di Mourinho, la sfida di Budapest in quello della BBC: "Una delle finali più indisciplinate di sempre come dimostrato dalle continue proteste delle panchine, poste in essere con allarmante regolarità".

