Taylor, l'arbitro di Siviglia-Roma aggredito in aeroporto: cosa è successo

BUDAPEST (Ungheria) - E' stato lo stesso Mourinho a scagliarsi contro il direttore di gara al termine della finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia, ma quanto accaduto all'aeroporto di Budapest poco dopo le 19 è incredibile. Un centinaio di tifosi della Roma, di ritorno in Italia, hanno incontrato l'arbitro Taylor, anche lui prossimo a fare rientro in Gran Bretagna dopo la gara di ieri della Puskas Arena. Non appena è stato riconosciuto sono arrivati cori, fischi e insulti nei confronti del direttore di gara inglese per le scelte effettuate durante il match, in particolare il rigore per il tocco di mano di Fernando nell'area andalusa e il mancato doppio giallo a Lamela nel finale dei supplementari.