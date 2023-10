Diretta Roma-Servette ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Torna l’Europa League per la Roma con Mourinho che alla vigilia del match contro il Servette ha dichiarato: "È prematuro dire che l’obiettivo sarà vincerla. Per questo il primo obiettivo sarà qualificarci, il secondo arrivare primi e poi vedremo, perché arriverà qualche squalo dalla Champions". Le due finali europee in altrettanti anni, però, pongono in alto l’asticella delle aspettative e lo stesso allenatore vorrebbe arrivare fino a Dublino per vendicare la notte di Budapest, la cui ferita è ancora aperta, con strascichi di quella serata che lo Special One si trascina tutt’oggi. Contro gli svizzeri del Servette il secondo impegno del girone, il primo all'Olimpico della stagione di Europa League, con Mou che sconterà la seconda delle quattro giornate di squalifica inflittegli per gli insulti all’arbitro Taylor. 4-5 giocatori cambieranno rispetto al Frosinone, come Svilar per Rui Patricio, Aouar per Pellegrini, Karsdorp per il fuori lista Kristensen, Zalewski per El Shaarawy e Belotti per Dybala. Se infatti l’argentino riposerà, lo stesso non accadrà a Lukaku che per raggiungere il suo 100% ha bisogno di continuare a giocare. Stavolta, però, farà coppia con il Gallo, il cui avvio di stagione era stato incoraggiante con la doppietta alla Salernitana.